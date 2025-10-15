Varios policías resultaron heridos mientras intentaban cortar el avance de un grupo de manifestantes frente al Parque Universitario, donde los efectivos fueron impactados por piedras y objetos contundentes lanzados por los protestantes. Los agentes, que presentaban lesiones en piernas, cabeza y oído, fueron auxiliados inmediatamente por la brigada de rescate, la cual los trasladó en motos policiales hacia centros médicos para su atención prioritaria.

Este episodio violento se registró cuando los uniformados formaban un cordón de seguridad para impedir que los manifestantes retomaran la avenida Abancay con dirección al Congreso de la República. La intervención de la Policía permitió liberar el tránsito vehicular en la avenida Abancay, la cual había sido bloqueada previamente por los manifestantes, quienes también incendiaron cartones y otros objetos en la pista.

Los disturbios, en los que participaron colectivos universitarios y artistas que protestaban contra la inseguridad en el país, afectaron a comerciantes ambulantes cuyos carritos resultaron destruidos durante los enfrentamientos. La situación evidencia la complejidad de las movilizaciones en el centro de Lima, donde las fuerzas del orden mantienen un operativo permanente para resguardar las instituciones públicas.

