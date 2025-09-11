Vasco Madueño salió al frente para respaldar a su padre, Guillermo Dávila, tras las críticas de Magaly Medina, quien aseguró que el cantante venezolano lo habría utilizado en su último concierto. El joven tenor destacó que hoy está construyendo un lazo sólido con su progenitor y que valora los consejos que recibe de él en este proceso.

“Vivo el día a día, la relación con mi papá se está construyendo a muy buen ritmo, es cálido y amoroso. El ambiente es una jungla y sus consejos son bastante valiosos, tiene experiencia de sobra, es muy profesional”, manifestó Vasco, quien el próximo 19 de septiembre se presentará en Tierra Baldía, en Miraflores.

Vea también: Guillermo Dávila anunció concierto en Lima junto a su hijo Vasco Madueño

Las declaraciones llegan luego de que Magaly Medina señalara que Guillermo Dávila buscó mostrarse cercano a su hijo solo para atraer público a su espectáculo.

“Ahora recién se quiere mostrar como dadivoso, amoroso, con ese hijo que negó, todo porque tenía unas presentaciones y tenía que llenar un escenario y tenía que traer gente para su concierto. (…) Yo creo que de alguna forma él utilizó a su hijo para traer gente a su concierto”, comentó la conductora.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO