Una vecina captó a un ‘robacable‘ trepado en un poste en la urbanización Los Jardines, quien, con sorprendente desfachatez, le respondió “Ya me voy, madrecita” mientras continuaba hurtando el cableado. El sujeto, cuya identidad quedó registrada en video, actuaba a plena luz del día con una habilidad que los residentes describen como “gatuna”, mostrando total indiferencia ante ser descubierto. Este incidente ejemplifica la audacia con la que operan estos delincuentes, que paralelamente sustraen medidores de luz y tapas de buzones.

Los hurtos recurrentes dejan a las viviendas sin servicios de internet, teléfono y televisión por cable, generando una creciente zozobra entre los moradores de la zona. Pese a los gritos de alerta y las denuncias presentadas, los malandrines logran huir sin que las autoridades intervengan de manera efectiva, lo que evidencia un problema de seguridad que persiste tanto de día como de noche. La ciudadanía espera una respuesta contundente para frenar esta ola de ilícitos que afecta su vida diaria y su patrimonio.

