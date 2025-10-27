Carmen Cuadra enfrenta amenazas de muerte tras promover la vacancia contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, según revela una investigación periodística. La ciudadana, quien logró que el Jurado Nacional de Elecciones declarara fundada la remoción del funcionario, recibe mensajes como “ya tenemos reglados a tus hijos y viejos” desde números de Colombia y Ecuador.

Los extorsionadores demuestran conocimiento detallado de sus rutinas familiares, incluidos los horarios en que sus hijos estudian y las horas en que saca a pasar a su mascota. La denunciante, que ahora utiliza chaleco antibalas y cuenta con escolta, vinculó directamente estas intimidaciones con el proceso de vacancia que inició por el presunto favorecimiento a una empresa privada con la piscina municipal.

El caso se centra en la cesión irregular del complejo acuático municipal a una academia de natación privada, cuya inauguración fue transmitida por las redes oficiales de la municipalidad. Las evidencias muestran que la empresa promocionaba abiertamente clases en la piscina municipal, contradiciendo la versión del alcalde que asegura que nunca funcionó bajo gestión privada.

