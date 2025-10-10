Un vecino de José Jerí lo respalda afirmando que tienen “bastante expectativa y le deseamos los mejores éxitos“, tras conocerse su ascenso a la Presidencia de la República. Este respaldo vecinal se produce en un contexto donde el nuevo mandatario ha destacado como prioridad combatir la inseguridad ciudadana, una preocupación que comparten todos los residentes.

Vea también: Óscar Valdés: “La población está exigiendo acciones inmediatas contra la inseguridad”

El residente, quien lo describe como un hombre amable que siempre está dispuesto a conversar en los ascensores o salas de espera, revela que el ambiente en el edificio fue de emoción cuando se supo la noticia, aunque los moradores siempre lo trataron como a un igual y no como a una autoridad. El vecino, quien se mostró esperanzado en que esta nueva etapa traiga tranquilidad a todos los peruanos, recalcó que la llegada de un residente del edificio a la Presidencia es un hecho histórico que no ocurre todos los días.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO