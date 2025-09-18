Vecinos de Ate denuncian que la Municipalidad retiró violentamente las rejas de seguridad que ellos mismos financiaron en Portales de Javier Prado. Los residentes, que habían contratado vigilancia privada 24/7 para mantener libre tránsito peatonal y vehicular, acusan al alcalde Franco Vidal de actuar sin diálogo previo.

Agentes municipales utilizaron amoladoras para cortar las estructuras, en una intervención calificada como “matonesca” por la comunidad. El conflicto surge pese a que los vecinos mantenían las rejas abiertas con personal dedicado, estrategia que implementaron ante el aumento de robos en la segunda etapa de la urbanización. La medida deja expuestas a múltiples asociaciones como Virgen del Carmen y Marañón, vulnerando su seguridad ante la delincuencia.

