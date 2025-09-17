Vecinos de Ate reclaman mesa de diálogo tras retiro de rejas que, según señalan, fueron instaladas para prevenir robos y asaltos en sus calles. Los pobladores aseguran que la municipalidad inició el corte de estructuras sin aviso previo, lo que ha generado molestia porque consideran que se vulnera su derecho a vivir en un entorno seguro.

Los residentes explicaron que las rejas redujeron notablemente la delincuencia, aunque admiten que su colocación no contó con la debida autorización municipal. Frente a esta situación, solicitaron al alcalde establecer un espacio de diálogo, ya que temen que la falta de consenso derive en conflictos vecinales y en una mayor exposición al crimen organizado.

