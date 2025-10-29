Vecinos de Puente Piedra alertan un ataque armado contra una ferretería, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieran fuego en plena vía pública.

Según testigos, los disparos habrían sido una represalia, aunque aún se desconoce el motivo exacto, mientras que la Policía ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos. La rápida llegada de los peritos de criminalística permitió levantar siete casquillos en el pavimento, evidencia que podría ser clave para identificar a los responsables.

Las autoridades confirmaron que existen cámaras de seguridad en la zona, las cuales serán analizadas para determinar la ruta de escape de los agresores.

Este violento episodio ha generado temor entre los comerciantes locales, quienes aseguran que la inseguridad en Puente Piedra aumenta pese a los patrullajes policiales.

