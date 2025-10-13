Vecinos de San Isidro manifiestan su indignación por el envenenamiento de perritos en los parques del distrito, donde al menos quince mascotas han perdido la vida en los últimos días. Los afectados, quienes se organizan a través de grupos de WhatsApp para alertar sobre nuevos casos, exigen respuestas de la municipalidad ante la falta de acciones concretas.

Vea también: Pamplona Alta: Mascotas afectadas por incendio son atendidas por veterinaria solidaria

Testimonios como el de la dueña de Toto, cuyo perro de dos años falleció tras una agonía de 30 minutos a pesar de recibir atención veterinaria inmediata, evidencian la crueldad del envenenamiento masivo. Las víctimas incluyen a mascotas como Maui, Chester y Chip, animales que acompañaron a sus familias por más de una década y murieron intoxicados por una sustancia que autoridades aún no logran identificar.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO