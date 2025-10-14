Un presunto delincuente fue capturado, desnudado y azotado por vecinos de la Unidad Comunal de Vivienda 6 en Huaycán, distrito de Ate, luego de ser sorprendido ingresando por segunda vez consecutiva a la misma vivienda. El hecho ocurrió el domingo 12 de octubre por la mañana, cuando el sujeto fue descubierto dentro de la casa, donde solo se encontraba un menor de 11 años.

Según testigos, el hombre ya había robado en el mismo domicilio el día anterior, llevándose objetos de valor y materiales como cobre. Al regresar al día siguiente, fue interceptado por los residentes, quienes lo redujeron, lo despojaron de su ropa, lo ataron a un poste y lo golpearon como castigo. “Estamos cansados de que la policía no haga nada”, declaró una vecina.

Cámaras de seguridad y frustración ciudadana

Una cámara de seguridad captó el momento en que el sujeto trepa el muro de la vivienda con agilidad. Lo que no esperaba era que los vecinos ya lo estaban esperando. Tras ser reducido, fue retenido por más de una hora hasta que llegó la Policía Nacional, que finalmente lo trasladó a la comisaría del sector.

Los residentes de Huaycán han denunciado una creciente ola de robos en la zona y aseguran sentirse abandonados por las autoridades. “No es la primera vez que atrapamos a un ladrón, pero siempre lo sueltan”, reclamó otro vecino. La indignación colectiva ha llevado a que muchos justifiquen la justicia popular como única vía de defensa.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO