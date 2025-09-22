Un violento hecho se registró la tarde del domingo en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, en Ecuador, donde dos presuntos sicarios fueron quemados vivos y tres personas resultaron heridas durante un intercambio de disparos.

De acuerdo con versiones preliminares, los dos hombres llegaron en motocicleta hasta un salón donde varias personas se encontraban reunidas y abrieron fuego contra el grupo.

El ataque dejó a tres individuos heridos, presuntamente integrantes del objetivo al que se dirigían.

Sin embargo, la agresión desató una rápida respuesta. Otras personas presentes repelieron el ataque con sus propias armas, impactando a los presuntos sicarios y derribando la motocicleta en la que se trasladaban.

Queman vivos a dos sicarios

Uno de los proyectiles perforó el tanque de gasolina del vehículo, lo que generó un incendio que consumió la motocicleta y causó la muerte inmediata de los atacantes, quienes quedaron carbonizados en el lugar.

No obstante, la versión policial indicó que, cuando la motocicleta se estaba incendiando, los vecinos, en lugar de ayudarlos, los colocaron cerca del fuego para que perdieran la vida de una forma dolorosa.

La escena quedó marcada por casquillos esparcidos y el vehículo en llamas, mientras habitantes observaban con conmoción el resultado del enfrentamiento.

Las autoridades policiales aún no han revelado la identidad de los fallecidos ni de los heridos, y mantienen abiertas las investigaciones para determinar si este hecho está vinculado a disputas territoriales entre grupos criminales o a un ajuste de cuentas.