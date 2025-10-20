Vecinos se quejan contra personas que permiten que los perros orinen en las puertas de sus casas, un problema que afecta diariamente a residentes como Luis, quien trabaja hasta las 10 PM y encuentra su fachada constantemente dañada con fluidos caninos. La situación, que se agrava durante el verano por los olores penetrantes, refleja una falta de empatía de dueños que prefieren usar las paredes de las viviendas antes que las áreas verdes disponibles, ignorando además el uso de bolsas para recoger los desechos sólidos.

Algunos afectados consideran medidas extremas como colocar azufre en sus fronteras, aunque reconocen que esto perjudica la salud de los animales, demostrando que el conflicto no es con las mascotas sino con la irresponsabilidad de sus guías. Esta problemática de convivencia urbana requiere mayor conciencia cívica, puesto que la solución no radica en métodos dañinos sino en educar sobre la tenencia responsable que respete el espacio compartido en la comunidad.

