El vehículo de la madre asesinada frente a sus hijas en Comas pertenecía presuntamente a ‘El Jorobado’, máximo rival de ‘El Monstruo‘ en la guerra por las extorsiones. Tras el trágico desenlace donde la mujer logró estacionar el carro segundos antes de su inminente deceso, la unidad fue llevada a la Divincri para pericias que determinen los móviles exactos del crimen.

Mariela Xiomara Flores Bazán conducía el moderno Audi, que habría sido seguido pacientemente por los sicarios antes del ataque. La investigación, que maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas, sostiene que el blanco real era el dueño del automóvil. A pesar de sus heridas mortales, ella condujo aproximadamente una cuadra y media en un intento desesperado por salvar a sus niñas.

