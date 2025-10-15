Un vehículo particular que circulaba por la avenida Abancay fue atacado violentamente por un grupo de manifestantes en el cruce con Nicolás de Piérola, donde los sujetos rodearon el automóvil de color rojo y lanzaron piedras contra su parabrisas frontal. El incidente, registrado por las cámaras de seguridad de la Policía Nacional, muestra cómo los agresores formaron un cordón humano alrededor del conductor, quien se encontraba transitando por la vía que había sido tomada por los protestantes.

Estas acciones obligaron a las autoridades a implementar un operativo de escolta para los pocos automovilistas que aún circulan por el sector, quienes requieren protección policial para evitar ser blanco de agresiones. La intervención de la Policía se ha vuelto fundamental para garantizar la seguridad vial en esta zona del centro de Lima, donde el tránsito vehicular se ha reducido significativamente debido a los bloqueos y actos violentos.

Los conductores que no se han sumado a las protestas se han convertido en objetivo de los manifestantes, lo que evidencia una escalada en las tácticas de presión utilizadas durante las movilizaciones. Este patrón de agresiones a ciudadanos que ejercen su derecho a circular libremente representa un nuevo nivel de conflicto en las protestas que se desarrollan en la capital, las cuales mantienen en alerta a las fuerzas del orden.

