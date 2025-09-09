El cuerpo de un chofer asesinado es velado por sus compañeros de la empresa Nueva América en Carabayllo, quienes se niegan a trabajar hasta que se implementen medidas de seguridad reales. El crimen ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. en San Juan de Miraflores, cuando un sujeto que simuló ser pasajero atacó por la espalda al trabajador al volante de su unidad. La paralización total de actividades refleja el miedo que existe entre los transportistas, quienes señalan que extorsionadores los amenazan constantemente sin que la empresa intervenga.

Los colegas del victimado expresan su indignación al afirmar que “es como si nos cortaran el brazo”, exigiendo soluciones concretas de los administradores del transporte. Esta tragedia evidencia la crisis de seguridad que viven los trabajadores del transporte público, obligados a elegir entre su vida y el sustento diario de sus familias. La empresa debe ahora responder por los presuntos acuerdos fallidos con extorsionadores, que habrían desencadenado este violento episodio según versiones de los afectados.

