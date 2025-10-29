Mientras se velan los restos del chofer asesinado en el Callao, sus compañeros de las principales empresas de Ventanilla deciden no salir a trabajar este miércoles.

La víctima, conocido cariñosamente como “Brujito” por sus colegas, fue ultimado el último lunes por delincuentes que solían subir a las unidades para extorsionar.

Vea también: Extorsionadores balean combi llena de pasajeros en pleno estado de emergencia

El presidente José Jerí se comunicó con la familia para coordinar el traslado de los restos a Chiclayo, su tierra natal, facilitando un vuelo humanitario donde viajarán hasta 20 familiares para el entierro.

El fallecido, quien trabajaba como mecánico y ocasionalmente manejaba combis, había comprado recientemente un vehículo con su esfuerzo, simbolizando las aspiraciones truncadas por la violencia criminal.

