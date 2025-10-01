La captura de un peligroso vendedor de drogas en Los Olivos se concretó después de que las cámaras de vigilancia del serenazgo detectaran sus actividades delictivas. Los agentes municipales, quienes realizaron un seguimiento minucioso, lograron interceptar al sujeto de 23 años que ya tenía antecedentes por el mismo delito.

Durante la requisa, los oficiales descubrieron que escondía 120 envoltorios de pasta básica de cocaína en sus partes íntimas, un método que utilizaba para evadir los controles mientras distribuía la sustancia ilegal cerca de instituciones educativas, lo que pone en grave riesgo a la población juvenil de la zona.

