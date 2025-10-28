La policía peruana ejecutó la captura de una venezolana requerida internacionalmente, quien estaba buscada por la Interpol por su presunta participación en el asesinato de un alcalde secuestrado en Chile.

La detenida, identificada como Nayalis Yoselin Puerta, logró burlar los controles migratorios con apoyo de la organización criminal Tren de Aragua, según las investigaciones coordinadas con las autoridades chilenas.

La intervención se realizó cuando la sospechosa caminaba despreocupadamente por una calle limeña, luego de que la policía la rastreara durante varios días mientras extorsionaba a mujeres en situación de prostitución.

Ahora las autoridades investigan su posible rol jerárquico dentro de la estructura criminal, ya que se presume que tenía un cargo importante que le permitía coordinar actividades ilícitas transfronterizas.

