Tres ciudadanos venezolanos se hicieron pasar por falsos pasajeros y acabaron con la vida de un taxista youtuber en Santa Anita, tras robarle la camioneta que había adquirido con su esfuerzo hace un año. La víctima, identificada como un joven cantante y deportista que gestionaba un canal de YouTube, fue atacado a sangre fría por los sujetos que fingieron requerir sus servicios de transporte.

Vea también: Animalista denuncia a mujer que adoptó a una perrita y luego la abandonó

Su madre Noelia, visiblemente afectada durante el velorio, exige justicia inmediata para los tres detenidos que fueron capturados con las llaves del vehículo como prueba contundente de su participación en el crimen. La familia cuestiona las demoras investigativas de la policía, pues argumentan que existe flagrancia comprobada y videos de seguridad que confirman la autoría del homicidio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO