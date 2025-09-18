Un sujeto fue capturado en Ventanilla tras citar a una niña que conoció mediante Roblox, en un operativo policial realizado en el centro comercial Plaza Vea. El individuo, de aproximadamente 21 años, había concertado el encuentro con la menor a través del popular videojuego, según confirmaron testigos presenciales del arresto.

Vea también: Delincuente es captado dejando un explosivo en taller mecánico de Huaycán

Agentes de la comisaría de Mi Perú intervinieron en el Cine Planet del mall, tras la alerta inmediata de los familiares de la víctima. El caso revela los peligros latentes en plataformas digitales, donde adultos pueden contactar a menores bajo identidades falsas y perfiles gaming. Autoridades recomiendan supervisión parental y educación sobre riesgos en internet.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO