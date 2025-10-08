Transportistas realizan un plantón en la comisaría de Pachacútec, Ventanilla, para exigir la liberación de su colega detenido durante las protestas por seguridad. El conductor Clemente Guerra fue arrestado alrededor de las 3:00 a.m., luego de haber acudido horas antes a la dependencia para denunciar que una mujer le rompió el parabrisas de su combi. Lo más grave es que la detención incluyó a su pequeña hija de 3 o 4 años.

Los manifestantes, quienes portan pancartas con lemas como “Justicia para nuestro compañero” y “El Perú está lleno de corrupción”, denuncian que los efectivos policiales ahora niegan los hechos y afirman que no existe ningún acta de la denuncia original. Este caso evidencia la frustración de un sector que paraliza actividades para visibilizar los constantes ataques que sufren, pero que en lugar de respuestas recibe más represión.

