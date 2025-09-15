Un violento ataque sicarial acabó con la vida del conductor de una combi de la empresa San Juan en una avenida de Villa El Salvador, donde sujetos armados descargaron su ferocidad contra el vehículo de transporte. El hecho ocurrido en la noche dejó como saldo dos fallecidos, incluyendo al conductor quien recibió dos impactos de bala en el pecho y la cabeza, y una vendedora de mazamorra que murió por una bala perdida durante el ataque, según confirmaron testigos del cruento suceso.

La familia del conductor exige justicia mientras revela que la empresa habría recibido mensajes extorsivos que exigían 30 mil soles y un cupo diario de 10 soles por unidad, con una escalofriante advertencia: “hoy les dejaré un muerto para que entren en diálogo”. Pese a que la empresa intentó solucionar el tema con la directiva, los criminales llevaron adelante su amenaza, dejando a dos familias en duelo y una comunidad en shock por la creciente inseguridad.

