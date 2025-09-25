Vecinos de la Vía Expresa Sur expresan su malestar por el caos vial tras el retiro intempestivo de los semáforos y la falta de señalizaciones. Los manifestantes exigen una respuesta urgente de la Municipalidad de Lima, la cual hasta el momento no se ha pronunciado sobre el problema ni ha brindado soluciones. Señalan que la ausencia de agentes de tránsito agrava el peligro, ya que los vehículos circulan a alta velocidad sin respetar el cruce peatonal.

Los residentes de las diferentes urbanizaciones aledañas realizan una protesta, denunciando que deben arriesgar sus vidas a diario desde el pasado domingo cuando las autoridades retiraron los dispositivos. La situación es crítica para adultos mayores y escolares, quienes se dirigen a diez colegios y centros de salud utilizando esta ruta de más de 60 años.

