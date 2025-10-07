Las vías de SJL estuvieron bloqueadas por transportistas esta mañana, pese al acuerdo llegado con el Ejecutivo, una medida de fuerza que mantuvo cerrados puntos críticos como el óvalo de Zárate y el túnel Santa Rosa. Los manifestantes, quienes consideran que el acta suscrita no los representa y que solo pospone una solución real a la inseguridad, mostraron su indignación porque el diálogo programado para el 14 de octubre les parece una espera excesiva, dado que la ola de asaltos y muertes contra el sector no cesa.

Vea también: Hijos de choferes asesinados recibirían asistencia económica de 400 soles, anuncia ministra de la Mujer

La paralización, que afectó a empresas como Las Flores y Huáscar, generó serios trastornos a los vecinos, quienes debieron recorrer largas distancias a pie para llegar a sus trabajos. Aunque la intervención policial logró liberar las vías, los transportistas advierten que reactivarán las protestas e incluso se movilizarán hacia el Congreso si no ven medidas inmediatas que les garanticen poder volver a sus hogares con vida, una advertencia que mantiene en vilo la estabilidad del transporte público en el cono norte.

