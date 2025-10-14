“Las ruedas de la justicia ruedan lentamente, pero bien”, dijo Vicente Tiburcio en 2022 al ser pasado al retiro. Hoy, como ministro del Interior, esa frase adquiere un nuevo significado en medio de la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país. Su designación ha generado expectativa, pues se le atribuye la responsabilidad de liderar una ofensiva efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado.

Vea también: Poca presencia femenina marca el inicio del gabinete de Ernesto Álvarez

Analista sostiene que sus palabras podrían inspirar confianza en la ciudadanía, siempre que se traduzcan en resultados visibles. Consideran que la población espera medidas firmes y una estrategia coherente que refuerce la seguridad nacional. La gestión de Vicente Tiburcio, afirman, será evaluada por su capacidad de devolver la calma a las calles y de cumplir el mensaje de justicia que proclamó hace tres años.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO