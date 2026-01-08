Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, muestra su indignación al declarar que “la vida no puede valer 5 soles”, una frase que condensa el desprecio por la integridad de los trabajadores del volante en medio de una ola de crímenes.

Campos señala que estos hechos no solo enlutan al sector, sino que destrozan a las familias de las víctimas, evidenciando un fracaso sistémico de sucesivos gobiernos que, según él, no han cambiado nada.

El dirigente también hace énfasis en la privatización de Petroperú, el único ente regulador del combustible, un proceso que a su juicio agrava la crisis.

Aunque felicita a la PNP por actuar contra un sicario recientemente, denuncia que los choferes viven con miedo permanente, no solo en sus rutas sino incluso en sus viviendas.

