Víctima de asalto es acusada por homicidio en legítima defensa, tras repeler una agresión donde dos sujetos le fracturaron la nariz con una botella y le tasajearon el rostro a centímetros de la yugular. Roger Acevedo, ciudadano con licencia de armas desde 2016, disparó contra uno de sus agresores cuando este regresó hacia él con un objeto en la mano, después de haberle robado 9,000 soles en un camino de Ancash. La fiscalía desestimó las graves heridas sufridas por Acevedo, certificadas en su reconocimiento médico inicial, y basó su acusación en la versión cambiante de los agresores, quienes alegaron una pelea trivial por salpicadura de agua.

El proceso judicial ignora cruciales peritajes balísticos y médicos que invalidan la versión de los atacantes, como la imposibilidad física de que las heridas se produjeran durante una pelea cuerpo a cuerpo o las contradicciones en la declaración del agresor sobre los disparos. Mientras Acevedo enfrenta una posible condena de 15 años por tentativa de homicidio con alevosía, los delincuentes gozan de libertad pese a existir evidencia que demuestra que el ciudadano actuó en estado de necesidad extremo para preservar su vida.

