Daniela rompe una década de silencio para denunciar los abusos sexuales que sufrió desde los cuatro años por Pedro Huertas Angulo, hijo del exasesor de Vladimiro Montesinos, revelando cómo el sistema judicial peruano privilegia las influencias sobre las pruebas forenses. La víctima, quien soportó violaciones sistemáticas hasta los catorce años, reunió la valentía para confesarle a su madre la pesadilla que vivía dentro del hogar que aparentaba ser una familia ejemplar, documentando su caso con exámenes médicos legales que confirmaban desfloración antigua y evaluaciones psicológicas que diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Pese a esta evidencia científica recolectada por el Ministerio Público, se absolvió al agresor usando argumentos técnicos que descalificaron el trabajo de las peritos, ignorando además la declaración en Cámara Gesell.

Vea también: Policía usó drones de guerra con visión térmica para capturar a sanguinarios sicarios

La resolución judicial que archivó el caso tras trece años de lucha legal evidencia las fisuras estructurales del sistema, donde los magistrados priorizaron la falta de “recuerdo detallado” de la víctima sobre los informes médicos que corroboraban el daño físico y emocional. Melisa Tejada, madre de Daniela, revela que tanto el acusado como su padre, vinculado a Montesinos, admitieron inicialmente los hechos, aunque luego se retractaron, demostrando cómo las redes de poder judicial pueden torcer los procesos a favor de los agresores. Esta sentencia absurda, que convierte a la víctima en revictimizada, obligó a ambas mujeres a exiliarse en Estados Unidos, confirmando que la impunidad sigue protegiendo a quienes operan desde círculos de influencia mientras el Estado falla en su deber básico de proteger a los más vulnerables.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO