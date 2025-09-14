Diana Payalich acusa a Víctor Fuentes, su expareja, de alejar a su hija de 7 años, con quien no tiene contacto desde hace ocho meses, sumiéndola en un doloroso vacío. Esta desgarradora separación, que inició en enero, tiene su punto crítico en un violento forcejeo filmado en un parque, donde el padre arrebata a la niña de los brazos de su madre, un acto que consta en reportes policiales. El conflicto, que trasciende lo legal para convertirse en una guerra emocional, ilumina el oscuro fenómeno de la alienación parental, una realidad que lamentablemente viven miles de niños atrapados en el fuego cruzado de sus progenitores.

La raíz del problema se remonta a que Diana, tras una crisis personal, cedió voluntariamente la tenencia a Víctor en 2023, confiando en su buena relación y en que Melyna Mercado, la nueva pareja, no sería un impedimento. Sin embargo, la situación dio un giro radical cuando la madre comenzó a percibir un sistemático adoctrinamiento para que la pequeña la rechazara, una estrategia que, según ella, busca borrarla por completo de la vida de su hija para formar una nueva familia. Este alegato se vio corroborado por un segundo incidente en el colegio de la niña, donde Diana fue confrontada y alejada nuevamente, esta vez por la propia Melyna, profundizando aún más la herida emocional de todos los involucrados.

