El reconocido político Víctor García Belaúnde sobre José Jerí manifestó que “no creo que dure como presidente“, considerando que su figura es demasiado débil y cuestionada para mantenerse en el cargo ante el rechazo ciudadano. El experto, quien señaló que la denuncia por violación archivada contra Jerí representa una grave incapacidad moral, sostuvo que el Congreso aprovechó las protestas por la reglamentación de los aportes AFP para romper su alianza con Dina Boluarte y recuperar popularidad antes de las elecciones.

García Belaúnde pronosticó que el país podría tener otro mandatario en corto tiempo, aunque no precisó fechas exactas dentro de los aproximadamente seis meses que restan del período presidencial. El analista, quien recordó que las movilizaciones iniciadas hace un mes por transportistas y otros sectores crearon el clima propicio para el cambio, enfatizó que la fragilidad de la nueva administración dificultará su supervivencia política ante las expectativas no cumplidas.

