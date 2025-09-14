Víctor Fuentes revela en el programa su pedido legal para suspender la patria potestad de Diana Payalich, una medida extrema que, de aprobarse, eliminaría casi por completo los derechos de la madre sobre su hija. Esta solicitud se basa en denuncias de “violencia física y psicológica” por parte de Diana, alegando que grababa a la niña para chantajearla y que en un arranque de ira la arrastró y le echó agua fría. Frente a esto, la abogada de Víctor argumenta que prioriza la “estabilidad emocional” de la menor, aunque admite que no hay una orden judicial que impida actualmente las visitas.

Tras una tensa mediación, y con la intervención de especialistas en familia, ambas partes accedieron a un acuerdo temporal: Diana podrá ver a su hija con visitas supervisadas por una psicóloga en la casa de Víctor. Este pacto busca ser un puente hacia la reanudación del régimen de visitas oficial, mientras la justicia investiga las acusaciones cruzadas y define el futuro de esta familia fracturada. El caso queda en manos de un juzgado, con una audiencia clave agendada para enero del 2026 que decidirá el destino de la custodia.

