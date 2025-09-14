Diana Payalich estalla contra Melyna Mercado, la pareja de Víctor Fuentes, acusándola de intentar borrarla de la vida de su hija y usurpar su lugar como madre. El conflicto, que ya suma ocho meses de separación forzada, escaló hasta los abuelos paternos, quienes niegan activamente el acceso a Diana pese a existir un régimen de visitas legal, un hecho constatado policialmente. Esta dolorosa batalla, que mantiene a la niña de 7 años en el centro del fuego cruzado, ilustra el devastador fenómeno de la alienación parental, donde el menor es utilizado como un instrumento en el conflicto de los adultos.

La estrategia de sustitución, según Diana, se evidencia en eventos clave del colegio, donde Melyna se ubicó frente a la cámara junto a Víctor cuando se convocaba solo a “los padres”, relegando a la madre biológica a un segundo plano o excluyéndola por completo. Este aleccionamiento habría surtido efecto en la pequeña, quien comenzó a referirse a Melina como “mamá Meli”, una distorsión del vínculo filial que profundiza el daño emocional y consolida la dramática exclusión de Diana de la vida de su hija.

