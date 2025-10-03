Susana Alvarado y Paco Bazán se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la farándula, aunque llevan poco tiempo juntos. Sin embargo, el vidente Carlos Zoriu sorprendió al dejar entrever que el romance no sería tan natural como aparenta, insinuando que la cumbiambera habría hecho “algo especial” para conquistar y retener al conductor de televisión.

Durante su intervención, el tarotista aseguró que las cartas revelaban un “enredo” en la relación: “Ella tiene algo bueno que hará que Paco siempre esté pegado a ella por norteña que es. Hay algo que está jalando. Esta es la carta de un enredo, algo está jalando”, expresó, generando la sorpresa de los presentes en el set.

El vidente incluso fue más allá y sostuvo que ahora la prioridad del exfutbolista es Susana, sugiriendo que habría ciertos secretos detrás del vínculo: “Hay mujeres que guardan muchos secretos que hacen que, de la noche a la mañana, el hombre se ciegue y se quede ahí. Paco estaba proyectado a estar solo y ahora se proyecta con ella”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO