¡Video calentón! Isabella Ladera y todo sobre el escándalo sexual con Beéle fue abordado por Magaly Medina, quien confirmó la filtración de un material íntimo que ha causado un “gran bolondrón”. La modelo venezolana, señalada en el pasado por meterse en la relación del cantante con la madre de sus hijos, apunta directamente a Beéle como responsable de la filtración, argumentando que solo ellos dos poseían el video.

Vea también: Angye Zapata arrocha al padre de su bebé tras ‘ampay’ con ‘Chechito’

Este escándalo no solo exhibe la intimidad de la expareja, sino que además reaviva viejos conflictos y rencillas que parecían superados, poniendo en el ojo público nuevamente la turbulenta relación que ambos mantuvieron. La ‘Urraca‘ recordó la reciente presencia del cantante en Arequipa, traído por Richard Acuña para el cumpleaños de su hija, contrastando su actual popularidad con este problema personal que amenaza con empañar su imagen pública.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO