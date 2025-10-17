Un video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia muestra su participación en la manifestación horas antes de su muerte, según material al que se tuvo acceso y que fue captado por cámaras de vigilancia municipal. Las imágenes, que corresponden a las horas de la tarde con luz diurna, lo muestran congregado con otros jóvenes mientras coordinaban las actividades de la marcha, siendo identificable por su vestimenta característica.

Vea también: Fiscalía pidió detención preliminar de policías involucrados en muerte de Eduardo Ruiz

Este registro, que establece una línea de tiempo sobre sus movimientos previos al fatal desenlace, fue analizado como parte de la investigación que busca reconstruir los sucesos de aquel día. Posteriormente, otras grabaciones de la noche lo captan en la avenida Abancay formando parte de la primera línea de manifestantes, donde se le observa portando una piedra en su mano derecha. En dichas imágenes, que corresponden al momento en que la policía lanzaba bombas lacrimógenas para dispersar la protesta, se genera un contexto de confusión donde ocurrieron los hechos que terminaron con su vida.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO