Un video evidencia el instante en que un joven resulta impactado por una bala durante la marcha de la Generación Z, cayendo al suelo en la vereda de la Plaza Francia mientras los manifestantes retroceden. El fallecido fue identificado como Mauricio Ruiz, quien llegó sin signos vitales al centro médico a causa de un impacto en el tórax, según confirman las autoridades que encontraron casquillos en el lugar.

Testigos afirman que el presunto autor fue un policía de civil que se acercó al grupo para disparar, lo que generó inmediata conmoción y gritos entre los compañeros de la víctima, quienes pidieron espacio para que respirara. La grabación, que captura la desesperación y los llantos del entorno, muestra cómo lo auxilian sin tocarlo para evitar mayores daños, mientras esperan la llegada de la ambulancia que lo trasladaría al Hospital Arzobispo Loayza.

