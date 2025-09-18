Un vigilante en Brasil repelió a tiros un violento asalto, resultando dos asaltantes muertos tras forcejear la entrada de una vivienda. El hecho muestra cómo los delincuentes, equipados con pasamontañas y armas de fuego, subieron las gradas y comenzaron a patear salvajemente la puerta del inmueble con la intención de derribarla y cometer el robo.

Sin embargo, el guardia de seguridad que resguardaba el interior no dudó en responder ante la inminente amenaza, accionando su arma y alcanzando a los dos sujetos que forcejeaban la entrada, quienes cayeron fulminados por los impactos de bala. Un tercer cómplice, que esperaba apostado junto a una pared, también resultó herido por los disparos y aunque logró huir a duras penas, fue posteriormente arrestado por las autoridades debido a la gravedad de sus lesiones.

