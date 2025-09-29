Familias de Villa María del Triunfo están en peligro por filtración de agua proveniente de una cisterna de Sedapal que está provocando el desmoronamiento del cerro. El deslizamiento de tierra y piedras, que ocurrió durante la madrugada, ha destruido completamente seis viviendas y dejó inservibles todas las pertenencias de los afectados.

Vea también: Joven secuestrada y golpeada ahora es amenazada por su expareja tras denuncia por violencia

Los vecinos exigen urgentemente al alcalde Eloy Chávez que tome cartas en el asunto, pues el problema afecta a múltiples familias en la zona. La comunidad reclama la reubicación inmediata del depósito de agua, ya que consideran que se está jugando con sus vidas al mantener esta infraestructura inestable en la cima del cerro, sin medidas de protección para la población vulnerable.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO