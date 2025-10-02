El costo de la visa a EE.UU. para turismo y negocios se elevará a 435 dólares a partir del 1 de octubre de 2025, lo que representa un incremento respecto a la tarifa anterior de 185 dólares. Esta decisión, que implica un aumento de 250 dólares por solicitud, forma parte de la implementación de una nueva política migratoria denominada “tarifa de integridad”, la cual tiene como objetivo central desincentivar la migración irregular, al mismo tiempo que genera recursos adicionales para el fisco estadounidense.

La medida impulsada por el gobierno estadounidense busca crear una barrera financiera que ordene los flujos migratorios legales, en un contexto donde la administración enfrenta presión por gestionar sus fronteras. Con esta política que aumenta los ingresos fiscales, se pretende reforzar la seguridad y la eficiencia del proceso de visado.

