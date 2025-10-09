Carolina Jaramillo, viuda del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el atentado sufrido por Agua Marina en Chorrillos. La cantante no dudó en solidarizarse con la agrupación e hizo un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

“Hoy alzo mi voz con mucha tristeza e indignación por lo ocurrido con Agua Marina. Nadie absolutamente nadie, debería pasar por una situación así. Ningún artista, ningún trabajador que solo quiere llevar alegría a su público, merece vivir con miedo”, inició señalando.

Además, recordó el sensible fallecimiento del padre de su hijo. “Lo que están viviendo hoy, yo también lo viví. Mi esposo, Paul Flores, fue víctima de la misma violencia, de la misma inseguridad que sigue cobrando vidas y destruyendo familias. Sé lo que se siente, sé el dolor que dejan estos actos sin sentido. Desde mi corazón, mi solidaridad y oración para cada integrante de Agua Marina y sus familias”, agregó.

Finalmente, señaló que ojalá “esto sirva para que de una vez por todas las autoridades actúen”. “Como artista y como ser humano, les pido: no normalicemos la violencia. No miremos a otro lado. Oremos por los heridos. Que se aferren a la vida, que se recuperen, que todo salga bien. Todas mis oraciones están con ustedes”, indicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO