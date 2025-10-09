La viuda de Paul Flores, vocalista de Armonía 10 asesinado en un ataque extorsivo, hace un llamado a los artistas para unirse a la marcha del 15 de octubre, movilización que busca exigir seguridad efectiva ante la ola de violencia que afecta a músicos, transportistas y ciudadanos comunes. Carolina Jaramillo, quien postergó su debut solista programado para el 25 de octubre por solidaridad con las víctimas, reveló que el reciente atentado contra Agua Marina le provocó ansiedad y recuerdos traumáticos de cuando su esposo fue balado, sintiendo que la situación de inseguridad se repite sin que las autoridades encuentren soluciones concretas. La convocatoria surge cuando diversos gremios artísticos emiten pronunciamientos de solidaridad, como el de Son Caliente que expresa “basta ya” ante la creciente criminalidad que vulnera el derecho al trabajo y la vida en el país.

Jaramillo cuestiona la falta de respuestas sobre el crimen de su esposo, señalando que la investigación permanece “en stand-by” a pesar de las promesas iniciales de blindar los buses de las orquestas y brindar protección policial a los artistas amenazados. La viuda, quien reconoce haber estado demasiado vulnerable para alzar su voz anteriormente, ahora se siente fortalecida para convertirse en portavoz de una causa que trasciende al mundo artístico y afecta a todos los peruanos que trabajan sin certeza de regresar seguros a sus hogares. Su testimonio refleja la desprotección que sienten los profesionales ante grupos criminales que operan con impunidad, situación que ha motivado una coordinación multisectorial sin precedentes entre diferentes víctimas de extorsión para demandar acciones estatales inmediatas y políticas públicas integrales contra la delincuencia organizada.

