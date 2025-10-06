Vladimir Cerrón cumple dos años en la clandestinidad evadiendo la condena de tres años y seis meses que le impuso la justicia por el caso Aeródromo Wanka, un fallo que fue confirmado por la Sala Penal de Apelaciones de Junín en el 2023 y que no ha impedido que el fundador de Perú Libre mantenga una prominente y activa campaña política a través de plataformas digitales. Desde su desconocida ubicación, el exgobernador regional de Junín ha convertido las redes sociales en su tribuna principal,

Utiliza especialmente TikTok para realizar transmisiones en vivo donde responde preguntas de sus seguidores y delinea lo que parece ser el plan de gobierno de su movimiento político, lo que demuestra una capacidad de influencia que persiste a pesar de su condición de prófugo de la justicia.

