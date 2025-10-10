Vladimir Cerrón sobre vacancia de Dina Boluarte asegura que “no es cuestión de profecía“, explicando mediante un comunicado en su cuenta de X que el desenlace era previsible por los plazos de una alianza coyuntural. Cerrón argumentó que dicha alianza solo podía sostenerse para derrotar al “enemigo común” -en clara referencia a Pedro Castillo- antes de disputar la hegemonía del poder.

El líder de Perú Libre, quien calificó el proceso como la “constitucionalización del golpe de Estado“, reveló que el Congreso esperó dos meses y diez días después de que no podía ser disuelto para proceder con la vacancia, lo que considera el camino natural de toda alianza política. El ideólogo, cuyas palabras circulan minutos después de conocida la vacancia, sostiene que la salida de Boluarte era inevitable una vez cumplido su objetivo inicial de evitar la disolución del Congreso.

