Un panadero murió en VMT tras ser atropellado por un conductor en presunto estado de ebriedad mientras realizaba su ruta matutina de reparto. Los vecinos testigos del hecho, quienes confirmaron que el conductor mostraba signos evidentes de embriaguez, tuvieron que levantar el automóvil para rescatar el cuerpo, acción desesperada que no logró salvar la vida del reconocido panadero del barrio.

David López Huerta, identificado como el presunto responsable, embistió al trabajador quien quedó atrapado bajo las llantas del vehículo. La familia revela que el detenido carecía de licencia de conducir y SOAT vigente, circunstancias que agravan la responsabilidad. El automóvil involucrado está registrado a nombre de otra persona, información que las autoridades investigan para determinar posibles corresponsabilidades en este trágico accidente que enluta a la comunidad de Villa María del Triunfo y deja sin sustento a una familia trabajadora.

