La vocera de la Municipalidad de Barranco, Ivonne Ravelo, desmintió categóricamente a su personal al afirmar que “no pedimos pago por tomarse fotos” en los espacios públicos del distrito. La funcionaria aclaró que la intervención de un fiscalizador durante una sesión de quinceañera fue una “mala orientación”, ya que la normativa municipal solo regula actividades comerciales que involucren producción compleja.

Ravelo precisó que el comité de eventos, creado en 2023, evalúa únicamente solicitudes que incluyan cierres de vías, uso de reflectores o grupos electrógenos, elementos ausentes en celebraciones familiares. La vocera enfatizó que turistas, estudiantes, novios y quinceañeras pueden fotografiar libremente en lugares emblemáticos como el Puente de los Suspiros, que data del siglo XIX y tiene capacidad para 20 personas.

