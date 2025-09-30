Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, confirmó que los peruanos ya pueden elegir su local de votación, lo que mitiga el histórico problema de desplazamientos largos y obligatorios. Esta medida, que busca hacer el proceso más accesible, requiere que los ciudadanos realicen el cambio con anticipación para asegurar su cupo, ya que los espacios son limitados.

Respecto al voto digital, Medina señaló que su implementación debe ser gradual y con exhaustivas pruebas de seguridad. Subrayó que la confianza de la ciudadanía, los partidos políticos y los medios es el pilar fundamental para que este avance tecnológico sea viable y aceptado por todos.

