Vuelo a Las Vegas termina en caos por pasajera violenta que perdió el control y puso en riesgo a los viajeros. La mujer, que se mostró alterada en pleno trayecto desde Punta Cana, comenzó a gritar por los pasillos e insultar al personal de cabina, lo que generó temor entre los pasajeros. El incidente escaló cuando golpeó a una azafata, lo que obligó a la tripulación a intervenir con medidas extremas para mantener el orden.

La agresividad de la pasajera llegó al punto de amenazar de muerte a las azafatas, lo que provocó que los auxiliares de vuelo decidieran amarrarla a su asiento para garantizar la seguridad de todos. Al aterrizar en Las Vegas, la mujer fue detenida por las autoridades y ahora enfrenta cargos graves por alterar el vuelo, ya que puso en riesgo a la tripulación y a los más de cien pasajeros a bordo.

