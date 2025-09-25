Vuelve la universidad fachada de José Luna Gálvez tras obtener una autorización ministerial del titular de Educación, Morgan Quero, quien mediante resolución firmada personalmente permitió el funcionamiento de institutos superiores en la misma sede de Próceres de la Independencia. Una investigación periodística de un medio reveló que en el local que albergó a TELESUP ahora operan los institutos Encus e ISAM, los cuales mantendrían vínculos con el congresista, quien se negó a responder las consultas sobre su presunta propiedad. Esta autorización se produce en un contexto político donde Podemos Perú, agrupación a la que pertenece Luna Gálvez, ha mostrado un apoyo clave al Ejecutivo en votaciones cruciales.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Educación renovó por seis años la licencia de estos institutos, los cuales ofrecen carreras técnicas en una infraestructura que incluye hasta un simulador de avión. Las placas metálicas que simulaban los siete pisos ya no están, pero el caso evidencia las complejas relaciones entre el poder político y los negocios educativos.

