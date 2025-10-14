Waldir Felipa, conocido por su trayectoria en la salsa peruana, confirmó públicamente que su relación con la también cantante Daniela Darcourt llegó a su fin. En recientes declaraciones, el reconocido bailarín fue directo: “Ella y yo no estamos en una relación. No hemos quedado mal, pero ya no estamos juntos”, dejando claro que la ruptura fue definitiva y sin conflictos.

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, quienes aún mantenían la esperanza de ver a la pareja reconciliada. Ambos artistas habían compartido momentos juntos en redes sociales y escenarios, lo que alimentó rumores de una posible segunda oportunidad. Sin embargo, Felipa se encargó de despejar las dudas.

Rumores, distancia y respeto mutuo

Durante la entrevista, Waldir explicó que la decisión fue tomada con madurez y respeto. “Cada uno está enfocado en sus proyectos. Yo estoy trabajando en mi música y ella también está creciendo mucho”, comentó. Aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos de la separación, dejó entrever que la distancia y los compromisos profesionales influyeron en el desenlace.

Daniela Darcourt, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema, pero ha compartido mensajes reflexivos en sus redes que algunos interpretan como indirectas. “A veces cerrar ciclos es lo más sano”, escribió en una historia reciente.

¿Qué sigue para ambos?

Tras la ruptura, Waldir Felipa continúa con sus presentaciones en Lima y provincias, mientras prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo. El cantante ha recibido el respaldo de sus seguidores, quienes valoran su sinceridad y profesionalismo. “Estoy tranquilo, enfocado en lo mío”, afirmó.

Daniela Darcourt, en tanto, sigue consolidando su carrera internacional, con giras en Estados Unidos y colaboraciones con artistas latinos. Su crecimiento artístico ha sido constante, y muchos consideran que está en uno de los mejores momentos de su carrera.