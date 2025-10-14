Waldir Felipa decidió poner fin a los rumores y confirmó públicamente que su relación con Daniela Darcourt llegó a su fin. El bailarín, quien fue pareja y compañero artístico de la salsera, reveló que la ruptura no es reciente y que ya iniciaron el proceso de separación.

En conversación con el programa América Hoy, el artista también aclaró que su distanciamiento no tiene relación con el video donde se le ve bailando con otra mujer.

“Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora, no es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, explicó Waldir, dejando en claro que su historia con Daniela terminó hace algún tiempo y que ambos decidieron mantener el tema en reserva.

El punto que más llamó la atención fue la convivencia, ya que la pareja había dado el paso de vivir juntos. Al ser consultado sobre si ya había retirado sus cosas del departamento que compartían, el bailarín confirmó que está en pleno proceso de mudanza.

“Sí, sí, sí. Ella está viviendo en su departamento. Yo estoy viendo la mudanza. Eso no, no quiero hablar más. No quiero hablar más”, respondió visiblemente incómodo, dejando entrever que la separación no solo es sentimental, sino también definitiva en el plano personal.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO